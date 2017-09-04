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Главная » НОВОСТИ » Летом аэропорт Мурманска обслужил более 260 тысяч пассажиров
 
 
 
 
04 Сентября 2017 года, 16:55

Летом аэропорт Мурманска обслужил более 260 тысяч пассажиров


МУРМАНСК/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ – За три летних месяца пассажиропоток главной воздушной гавани Заполярья вырос на 11% – до 264604 человек. Об этом «Би-порту» сообщили в администрации ПАО «Аэропорт Мурманск».

«В августе 2017 года мурманской аэропорт обслужил на 13,5% пассажиров больше, чем в прошлом году – услугами аэропорта воспользовались более 93 тысячи человек», – пояснили «Би-порту» собеседники агентства.

Всего с начала года количество обслуженных пассажиров в аэропорту Мурманска выросло на 10% и превысило 562 тысячи человек.

 

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