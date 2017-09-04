Летом аэропорт Мурманска обслужил более 260 тысяч пассажиров

04 Сентября 2017 года, 16:55

МУРМАНСК/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ – За три летних месяца пассажиропоток главной воздушной гавани Заполярья вырос на 11% – до 264604 человек. Об этом «Би-порту» сообщили в администрации ПАО «Аэропорт Мурманск».

«В августе 2017 года мурманской аэропорт обслужил на 13,5% пассажиров больше, чем в прошлом году – услугами аэропорта воспользовались более 93 тысячи человек», – пояснили «Би-порту» собеседники агентства.

Всего с начала года количество обслуженных пассажиров в аэропорту Мурманска выросло на 10% и превысило 562 тысячи человек.