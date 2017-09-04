В Мурманской области сверяют карты с новой редакцией Госпрограммы об Арктической зоне

04 Сентября 2017 года, 18:20

МУРМАНСК/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ – Новую редакцию государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» обсуждали сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области. Важная и новая деталь – действие программы продлено до 2025 года, а реализация рассчитана на три этапа. Первый заканчивается в этом году – Арктическая зона был выделена в отдельный объект статистического наблюдения, а федеральные и региональные органы власти налаживали координацию между собой.

Второй этап – 2018-2020 годы, на его реализацию запланировано 12 млрд рублей бюджетных ассигнований, то есть, сокращено до тех объёмов, о которых говорило министерство экономического развития РФ. Третий этап продлится с 2021 по 2025 год и потребует ассигнований в размере 58 млрд рублей.

«Думаю, не надо объяснять, что госпрограмма развития Арктики – это тот документ, согласно которому мы с вами будем жить и трудиться в ближайшие годы. Прошу все органы власти проанализировать внесенные в программу изменения и при необходимости уточнить планы своей дальнейшей работы», – подчеркнула Марина Ковтун.