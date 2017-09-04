Скандинавский антициклон несёт тепло на Кольский полуостров

05 Сентября 2017 года, 07:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 сентября/ БИ-ПОРТ - В период 5-7 сентября Мурманская область будет находиться под влиянием антициклона, сформировавшегося на севере Скандинавии. Антициклон, медленно смещаясь в восточном направлении, обусловит в нашем регионе теплую, сухую погоду.

По данным Мурманского гидрометцентра, сегодня на территории области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +14+19 градусов.

На севере Баренцева моря наблюдается ветер западный, северо-западный 15-17 м/с.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +8 градусов, ветер юго-западный 5-7 м/с.