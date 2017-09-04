Трое рыбаков десять дней жили на необитаемом острове в Белом море

05 Сентября 2017 года, 08:45

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 сентября/ БИ-ПОРТ – В Архангельской области спасли трёх рыбаков, которые десять дней провели на необитаемом острове. Как рассказали в областном МЧС, мужчины отправились на рыбалку в Белое море 24 августа. Но в первый же день они угодили в шторм, пережить который их лодка не смогла – «Казанка» начала расходиться по клёпкам и набирать воду. Рыбакам пришлось высадиться на ближайший остров.

За ночь, пока бушевал шторм, лодка окончательно пришла в непригодное для использования состояния, а значит рыбаки остались без плавательного средства. Мобильной связи на острове не было, а на оперативно искать их никто не собирался – родственники не ждали их возвращения раньше 27 августа.

Мужчинам пришлось экономить запасы еды, поскольку припасов, взятых на рыбалку, хватало только на пять дней. Их они решили оставить на случай возможного перехода по морю. Рыбаки питались ягодами, пили воду из ручья, пытались ловить рыбу, пару раз даже поймали и отварили чаек. Чтобы мимо проходящие суда заметили мужчин, они развели сигнальные костры в нескольких местах острова.

1 сентября супруга одного из мужчин забила тревогу и обратилась в полицию, откуда вызов перенаправили в МЧС. Выйти на поики пропавших получилось только 3 сентября, поскольку в акватории Онежской губы Белого моря все эти дни было сильное волнение. В воскресенье, 3 сентября, из города Онега на поиски пропавших вышел катер с сотрудниками полиции, представителями морского порта, ГИМС МЧС России на борту.

В 16:30, проходя мимо острова Седловатый, поисковики заметили дым – предположительно, от костра. При подходе к острову догадка подтвердилась. На берегу стояли и призывно махали руками три человека. Спасатели пришли как раз вовремя рыбаки готовились спускать плот на воду. Когда запас еды стал заканчиваться, мужчины стали мастерить из брёвен плот, чтобы под уцелевшим мотором отправится домой.

Поздним вечером спасённые были доставлены в Онегу.