Автомобиль протаранил ограждение в Мурманске

05 Сентября 2017 года, 09:20

МУРМАНСК/ 5 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске на проспекте Кирова произошло ДТП – водитель автомобиля «KIASportage» не справился с управлением и оказался за пределами дороги, снеся несколько секций металлического ограждения возле Мурманского государственного технического университета. Автомобиль прекратил движение после столкновения со столбом.

О пострадавших в результате ДТП не сообщается.