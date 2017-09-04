В Снежногорской лаборатории не платят зарплату

05 Сентября 2017 года, 11:00

СНЕЖНОГОРСК/ 5 сентября/ БИ-ПОРТ – Работникам Центра гигиены и эпидемиологии №120 ФМБА России в Снежногорске задерживают выплату заработной платы. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, задолженность за июль 2017 года перед 42 работниками составила почти 343 тысячи рублей. Надлежащие меры к погашению задолженности медучреждение не принимает, имея дебиторскую задолженность в размере боле 2 млн рублей.

В связи с выявленными нарушениями в отношении руководителя учреждения возбуждено административное дело по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ, а также внесено представление.