Законодательство в сфере горнодобычи обсудят в рамках Мурманской международной деловой недели

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 сентября/ БИ-ПОРТ - С 16 по 17 ноября в рамках VI Мурманской международной деловой недели состоится VII Международная конференция «Горнодобывающая промышленность Баренцева Евро-Арктического региона: взгляд в будущее». Организатором мероприятия выступает Торгово-промышленная палата Мурманской области.
Участники конференции в этом году обсудят совершенствование нормативно-правовой среды в горнопромышленном комплексе Арктической зоны. Кроме того, будет определён комплекс мер по улучшению экологических показателей на предприятиях горнодобывающей отрасли. В частности речь пойдёт о внедрение высоких технологий на производствах, а также возможностях технического перевооружения.