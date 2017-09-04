Более десятка кораблей Северного флота участвуют в спасении условно тонущей подводной лодки

05 Сентября 2017 года, 11:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 сентября/ БИ-ПОРТ - В Мотовском заливе Баренцева моря началось учение по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте. В мероприятии задействованы более десяти кораблей и судов Северного флота, самолёт, вертолёт и беспилотный летательный аппарат, сообщили «Би-порту» в пресс-службе флота.

В ходе девяти этапов, из которых состоит учение, будет отработан комплекс мер по оказанию помощи терпящей бедствие подводной лодке: приём сигнала, связь с экипажем, подача воздуха и эвакуация подводников.