Арктический отряд кораблей Северного флота разделился

05 Сентября 2017 года, 12:08

РОССИЯ/ 5 сентября/ БИ-ПОРТ - Сегодня отряд кораблей Северного флота, выполняющий задачи дальнего похода в Арктику, разделился на две группы. Первая – в составе больших десантных кораблей «Георгий Победоносец» и «Александр Отраковский» вышла из Енисейского залива в Карское море и взяла курс на запад. Вторая группа во главе с БПК «Североморск», БДК «Кондопога», танкер «Сергей Осипов», спасательно-буксирное судно «Памир» и килектор КИЛ-164 проведут пополнение запасов и продолжат выполнять задачи по плану арктического похода.

Планируется, что на пути следования в пункт постоянной дислокации десантные корабли «Георгий Победоносец» и «Александр Отраковский» проведут ряд тренировок и учений в акватории Баренцева моря.

Экипажи десантных кораблей, а также личный состав арктической бригады и морской пехоты Северного флота, а также подразделений ВДВ, в конце августа принимали участие в межвидовом тактическом учении на Таймыре по обороне важного промышленного объекта.