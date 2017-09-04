Игорь Морарь поддержал развитие ходьбы

05 Сентября 2017 года, 12:32

МУРМАНСК/ 5 сентября/ БИ-ПОРТ - Как стало известно из социальных сетей, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь оказал финансовую поддержку физкультурно-спортивному клуба «Парсек». Благодаря выделенным деньгам, в Мурманске появится еще одна группа по занятию северной (скандинавской) ходьбой, которая последнее время стремительно набирает популярность, в особенности среди старшего поколения. Занятия будут проходить в самом центре города, в сквере на улице Ленинградской.

«У нас совсем немного секций, кружков в которых спортом могло бы заниматься старшее поколение мурманчан. Хотя физическая активность с возрастом не теряет своей актуальности. Именно поэтому я решил поддержать проект по открытию группы обучения скандинавской ходьбе» – пояснил Игорь Морарь.

Напомним, что это не первый случай, когда Игорь Морарь оказывает финансовую поддержку различным социальным проектам. Ранее заместитель председателя Совета депутатов уже помогал в организации турнира по стритболу, а также выделил деньги юной мурманской шахматистке для поездки на чемпионат Европы по шахматам в Румынии.