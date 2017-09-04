Вилле Хаапасало проведёт фестиваль водной стихии в Мончегорске

МОНЧЕГОРСК/ 5 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мончегорске 9 сентября состоится Фестиваль водной стихии. Мероприятие приурочено к 80-летию города. Ведущим праздника станет финский и российский актер и телеведущий Вилле Хаапасало.
В рамках фестиваля состоится конкурс на лучший рецепт Мончегорской ухи. В соцсети «ВКонтакте» в группе фестиваля идет сбор рецептов от всех желающих продемонстрировать свой кулинарный талант.
Завершится празднование Дня города концертом звезд российской эстрады на центральной площади города и красочным салютом.