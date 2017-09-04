Южную сторону причала у мурманского морвокзала углубят

05 Сентября 2017 года, 13:20

МУРМАНСК/ 5 сентября/ БИ-ПОРТ – В мурманском порту проведут дноуглубительные работы. Соответствующий запрос предложений объявило ФГУП «Росморпорт».

Речь идёт о проведении дноуглубительных работ в южной части пирса дальних линий. Ранее сообщалось, что причал у морского вокзала может принимать крупные круизные суда только с одной стороны – северная часть пирса имеет небольшие глубины.

Начальная цена закупки составляет 3,6 млн рублей. Срок выполнения работ должен составлять не более года с момент подписания договора.