Под Мурманском нашли пропавшего пенсионера

05 Сентября 2017 года, 14:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 сентября/ БИ-ПОРТ – Пожилого мужчину 1938 года рождения, который ушёл 2 сентября за ягодами и пропал, обнаружили живым. Как сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде, поиски велись 3 и 4 сентября. Для поиска применялся беспилотный летательный аппарат и кинолог. Обнаружению пропавшего препятствовало отсутствие на его одежде ярких элементов.

«Активное участие в поисках принимали родственники пропавшего. Они-то и обнаружили дедушку на берегу оз.Еловское», - рассказали в СЗРПСО.

Пострадавший был обессилен и сам не мог передвигаться.

Спасатели на носилках вынесли его из леса и передали бригаде скорой медицинской помощи.