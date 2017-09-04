Угольная пыль – проблема общая для стивидоров и транспортников

05 Сентября 2017 года, 14:30

НАХОДКА/ 5 сентября/ БИ-ПОРТ – Проблема загрязнения атмосферы населённых пунктов, находящимися в их черте угольных терминалов = это важнейшая совместная задача компаний-стивидоров, портовых администраций и управляющих структур транспортного комплекса. Такое заявление сделал глава Росморречфлота Виктор Олерский на встрече в Наохдке. Участники встречи обсудили экономическую ситуацию на каждом терминале, структуру перевалки и проводимые природоохранные мероприятия.

Как отмечали представители компаний-стивидоров, поднятая на прямой линии с президентом России проблема экологического загрязнения от деятельности находкинских терминалов, побудила операторов резко ужесточить антипылевые мероприятия, нарастить соответствующие бюджеты, оптимизировать технологии перевалки и хранения угля.

В тоже время они полагают, что до сих пор нельзя определить основные источники загрязнения, поскольку не проводилось ни одного комплексного научного исследования, пишет ПортНьюс.

По итогам встречи Виктор Олерский поручил подготовить соответствующие материалы для обсуждения поступивших идей и предложений на региональном и федеральном уровнях.