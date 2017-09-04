В «Лапландии» пройдет консультационный день

05 Сентября 2017 года, 15:19

МУРМАНСК/ 5 сентября/ БИ-ПОРТ – В центре дополнительного образования «Лапландия» 10 сентября в 12:00 пройдет консультационный день для детей и родителей. В мероприятии примут участие начальники отделов и педагоги образовательных программ.

«В рамках мероприятия специалисты и педагоги дополнительного образования проведут презентацию образовательных услуг по всем направлениям, с целью ознакомления с содержанием программ», – сообщили «Би-порту» в «Лапландии».

После презентации все желающие смогут побеседовать с педагогами и записаться на образовательные программы.

А уже 23 сентября в 15:00 состоится день открытых дверей, на котором каждый ребенок от 5 до 18 лет сможет поучаствовать в мастер-классах, лекциях, консультациях, а также попробовать себя в различных образовательных программах.