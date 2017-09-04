В Ковдоре прошла ролевая игра «Антитеррор»

05 Сентября 2017 года, 15:35

КОВДОР/ 5 сентября/ БИ-ПОРТ – Впервые в Мурманской области на муниципальном уровне прошла ролевая игра для молодежи «Антитеррор».

До этого подобное мероприятие проводилось только на областном уровне. Однако, по поручению Марины Ковтун проект «Антитеррор», летом текущего года был распространен на все муниципальные образования Заполярья. Первыми инициативу областного УМВД и Правительства Мурманской области реализовали сотрудники отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Ковдорского района.

В тематической игре приняли участие студенты Ковдорского политехнического колледжа и курсанты военно-патриотических клубов «Граница» МАОУ ДОД Центра детского творчества и «Вулкан» ГАПОУ МО «Ковдорский политехнический колледж», команда спортивного клуба «Живая крепость» и «Совета молодых специалистов АО «Ковдорский ГОК». По итогам соревнований все участники награждены памятными грамотами.

Команда военно-патриотического клуба «Вулкан» ГАПОУ МО «Ковдорский политехнический колледж» заняла первое место. Второе и третье заняли сборная команды ГАПОУ МО «Ковдорский политехнический колледж» и команды «Совета молодых специалистов АО «Ковдорский ГОК» соответственно. Команды-призеры получили памятные награды, а участникам были вручены медали от отдела по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Ковдорского района.

Отметим, что команда-победитель игры будет представлять Ковдорский район на областном этапе игры «Антитеррор-2017».