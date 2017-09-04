Для авиакомпаний увеличат штрафы за задержку рейсов

05 Сентября 2017 года, 15:45

РОССИЯ/ 5 сентября/ БИ-ПОРТ – Министерство транспорта России планирует предложить изменения в Воздушный кодекс, которые дадут ему полномочия определять размер компенсаций за задержку и отмену рейсов на международных и внутренних авиалиниях. В министерстве «Известиям» рассказали, что размер штрафов предполагается установить в соответствии с международной практикой — в зависимости от дальности полета и количества часов задержки вылета.

«Перед принятием окончательного решения мы обсудим инициативу с авиакомпаниями и экспертным сообществом. Размер штрафных санкций нам поможет определить сама отрасль. Для нас очень важно соблюсти баланс интересов и не спровоцировать ситуацию, при которой авиакомпании начнут игнорировать требования безопасности полетов в погоне за сокращением издержек», — заявил представитель Минтранса.

По его словам, прорабатываются различные варианты расчета штрафов. Их размеры могут быть фиксированными или составлять определенный процент от стоимости авиабилета. Как уточнили в министерстве, санкции точно не будут применяться при задержке рейса из-за плохих метеоусловий.

По действующему законодательству пассажиру выплачивается компенсация — 25 рублей за час задержки рейса. Ему также предоставляется стандартный набор услуг: горячее питание, напитки, телефонный звонок, а при задержке вылета более чем на шесть часов — гостиница.