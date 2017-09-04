29% россиян назвали себя бедными

05 Сентября 2017 года, 15:59

РОССИЯ/ 5 сентября/ БИ-ПОРТ – Доля граждан, считающих материальное положение своей семьи плохим или очень плохим, во II квартале этого года составила 29%, как и в 2012 году. Такие данные приведены в мониторинге РАНХиГС, основанном на информации Росстата.

За этот же период в 2015 и 2016 годах 33% россиян оценивали свой уровень жизни как низкий. А в 2014 был зафиксирован самый оптимистичный показатель с 2000 года — 24%.

Старший эксперт-консультант Всероссийского центра изучения общественного мнения Олег Чернозуб рассказал «Известиям», что за период с конца 2014 по сентябрь 2016 года произошло существенное ухудшение материального положения россиян.

«Преимущественно — за счет «сползания» «среднего класса» в страту «бедных», в то время как наиболее обеспеченные группы практически не пострадали», — отметил эксперт.