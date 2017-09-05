Первая часть реконструкции набережной у Семёновского озера будет реализована до ноября

05 Сентября 2017 года, 16:20

МУРМАНСК/ 6 сентября/ БИ-ПОРТ - Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверил ход работ по обустройству пешеходной связи вдоль Семеновского озера.

«Пешеходная связь соединит набережную с памятником стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны. Уверен, благоустроенная зона отдыха станет одним из любимых мест мурманчан, – отметил глава администрации областного центра Андрей Сысоев.

Строители уже выполнили планировку территории, обрезку кустарников, другие подготовительные работы и приступили к разработке котлованов под фундаменты смотровой и детской площадок, а также траншей под прокладку инженерных сетей.

«Принимая во внимание суровые климатические условия и короткий сезон работ из-за погодных условий в Мурманске, было принято решение разделить реализацию проекта на две части. Первая очередь будет завершена до ноября этого года, остальную часть работ выполнят в следующем году», – рассказал директор муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай.

В дальнейшем предполагается создание широкой аллеи, ведущей от остановки общественного транспорта к смотровой площадке. Здесь разместятся игровой комплекс для детей дошкольного возраста, зона уличных тренажеров и воркаута, а также волейбольно-баскетбольная площадка, которую в зимнее время можно использовать как каток.

Для пешеходов и велосипедистов появятся автодорожные знаки и разметка. На территории будет установлено 50 скамеек и 60 светильников на опорах освещения. Для безопасности предусмотрены видеокамеры.