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В Мурманске переделают капитальный ремонт лестницы на Северном проезде
 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Проект нового спорткомплекса в Апатитах планируется подготовить в марте 2018 года
 
 
 
 
05 Сентября 2017 года, 16:40

Проект нового спорткомплекса в Апатитах планируется подготовить в марте 2018 года


МУРМАНСК/ 5 сентября/ БИ-ПОРТ – Сегодня первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин принял участие в видеоприеме граждан, который по поручению президента провел начальник управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов.

На видеоприем был приглашен житель Апатитов Сергей Пеунов, обратившийся к президенту с просьбой о содействии в реконструкции скалодрома для детей в Апатитах.

Тюкавин пояснил, что жители региона занимаются 91 видом спорта, однако лишь восемь из них являются базовыми и могут рассчитывать на бюджетное финансирование. Скалолазание в регионе развивается на общественных началах.

«Поскольку интерес общественности есть, муниципалитетом Апатитов разрабатывается проект строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса», - отметил Алексей Тюкавин.

Вице-губернатор обратился к представителю федеральной власти с просьбой посодействовать в получении софинансирования от Министерства спорта России на строительство комплекса с учетом северного удорожания объектов в Заполярье. Тюкавин также сообщил, что по окончании проектных работ весной будущего года будет рассматриваться вопрос о включении спорткомплекса в Апатитах в государственную программу финансирования.

В эти же сроки – в марте 2018 года Мурманской области предстоит доложить в Администрацию президента о готовности проекта спорткомплекса. Владимир Чернов, в свою очередь, пообещал к этому сроку подготовить письмо в Минспорт о содействии в получении федерального софинансирования.

 

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