Как выбрать брокера для работы на Форекс?

05 Сентября 2017 года, 16:05

Трейдерская деятельность на рынке Форекс становится все более востребованным видом заработка. Ведь в данном случае получить прибыль можно, имея минимум средств в кармане, устройство для доступа к интернету и элементарное желание научиться зарабатывать на торговле валютой. При условии грамотного подхода к процессу трейдинг может стать весьма выгодным видом инвестиции. Чтоб торговля постоянно приносила прибыль, необходим поиск достойного брокера.

Для чего нужен брокер?

Чтобы осуществлять сделки на рынке Форекс и получать от этого прибыль, мало знать курс доллара, евро и других валют, необходим надежный посредник. Обычно в роли такового выступает брокер, обеспечивающий своего клиента всеми необходимыми для удобного проведения сделки условиями. В качестве посредника может выступать дилинговый или брокерский центр.

Сегодня набор предложений различных брокеров достаточно велик. Поэтому запутаться в их разнообразии достаточно просто. Чтобы не попасться на удочку мошенников и не начать сотрудничество в ущерб себе, в процессе поиска подходящего посредника учитывайте упомянутые ниже моменты.

Возраст дилингового центра

Вбирать стоит по принципу "чем старше, тем лучше", поскольку старожилы брокерской сферы не будут ни за что рисковать наработанной репутацией в погоне за легкими деньгами. Конечно, и среди новичков есть достойные компании. Однако среди них также встречается большое количество фирм-однодневок, сотрудничая с которыми, можно остаться ни с чем.

Репутация брокера

Ее состояние легко проверить, если посвятить несколько часов пребыванию на трейдерских форумах, где пользователи делятся впечатлениями о сотрудничестве с тем или иным дилинговым центром. Преобладание положительных мнений является хорошим знаком.

Также в качестве критерия для проверки репутации можно использовать один из официальных рейтингов (рейтинг надежности НРА, рейтинг журнала Financial One и многие другие).

Качество работы и службы поддержки

Речь идет о скорости реакции сотрудников службы поддержки, качестве используемого брокером программного обеспечения, удобстве личного кабинета, информировании пользователей (например, наличие в личном кабинете информации о таких показателях, как курс евро и других валют) и многих других моментах, которые делают сотрудничество комфортным и безопасным. Оценить данный пункт можно путем личного опыта или же, ознакомившись на форуме с комментариями других пользователей.