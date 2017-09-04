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Главная » НОВОСТИ » Черная пятница 2017 в России и за рубежом, особенности, интересные факты
 
 
 
 
05 Сентября 2017 года, 16:25

Черная пятница 2017 в России и за рубежом, особенности, интересные факты


Ежегодная тотальная распродажа, проводимая в конце ноября, - одно из наиболее масштабных и ожидаемых мероприятий, в котором принимают участие все именитые бренды, популярные бутики и онлайн-магазины. Тысячи шопоголиков уже сейчас составляют список предстоящих покупок и готовятся приобрести долгожданные обновки по сногсшибательно-низким ценам.

Истоки Черной пятницы

Изначально название «Black Friday» («Черная пятница») описывало глобальные заторы на пешеходных улицах и автомобильных дорогах после Дня Благодарения в США. Первыми такое понятие ввели полицейские патрули в городе Филадельфия. Всем известно, корни Черной пятницы уходят вглубь американской традиции устраивать распродажи в четвертую пятницу ноября. Эта традиция основана еще в ХIХ веке.

В наши дни, это обилие скидок на огромный ассортимент популярных, модных, востребованных товаров: одежды, бытовой техники и электроники, цифровой фото и видеоаппаратуры и на многое другое. В России, так же как и в США, в этот день все торговые площади, участвующие в распродаже, не ленятся открывать свои двери с самого раннего утра: некоторые с 5 утра, а некоторые даже в полночь (работают сутки без перерывов). Но наиболее популярен в России онлайн-шопинг, который, как показывает американская практика, более безопасен. Нужно сказать, что, например, в США в этот день крупные магазины одежды и техники нанимают дополнительную охрану, так как из-за огромных скидок покупатели пытаются успеть ухватить все, что попадается по пути, что приводит к толкучке, а часто и к травмам, а в магазинах женской одежды прекрасная половина человечества часто устраивает драки из-за последнего размера понравившейся вещи. Черная пятница 2017 может стать наиболее доступной и эффективной благодаря полной информации обо всех акциях и скидках, представленной на kodi-promo.ru.

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Черная пятница 2017 в России

Первая распродажа в России была в 2013 году. Долгожданный день распродаж и скидок в этом году стартует 23 ноября в 19.00 по московскому времени и будет длиться до конца выходных. В Черную пятницу можно приобрести все необходимое, начиная от детской одежды и косметики, товаров для спорта и отдыха, заканчивая мебелью и бытовой техникой именитых брендов. Цены, естественно, пока остаются закрытыми, но известно то, что скидки будут достигать 80%. Интересной особенностью этой пятницы является возможность с большими скидками купить не только товары, а и услуги:

  • билеты на различные концерты и мероприятия.
  • подобрать всевозможные курсы: английского, кулинарии, курсы повышения квалификации, дистанционного обучения в Вузах.
  • заказать авиа, ж/д билеты.

Также участие в акции принимают реализаторы интернет-игр и программного обеспечения, веб-студии, хостеры и рекламные агентства.

Среди магазинов, зарекомендовавших себя как активных участников, которые предоставляют реальные скидки можно выделить:

  • Связной;
  • Lamoda;
  • Купивип;
  • Mytoys;
  • Kidstore;
  • М.видео и огромное количество других известных в России брендов.

Черная пятница – пора поторопиться!

Прошлогодняя мировая распродажа имела колоссальный успех, максимальные скидки достигали 70%. В связи с тем, что более активные шопоголики все-таки женщины, то согласно статистике прошлого года, первое место среди покупаемого товара заняла женская одежда (около 60%), также популярна была техника Apple, Samsung, фотоаппараты и аксессуары к ним, экшн-камеры, ноутбуки, а также бытовая техника: телевизоры, пылесосы, холодильники и стиральные машины.

Черная пятница 2017 уже скоро! Нужно заранее приготовить список товаров, которые вы хотите купить в День Всемирных распродаж, а также список онлайн-магазинов, участвующих в Черной пятнице, где можно купить такие товары или воспользоваться услугами со скидкой.

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