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Главная » НОВОСТИ » Криобластинг или сухой лед для очищения промышленного оборудования
 
 
 
 
05 Сентября 2017 года, 17:00

Криобластинг или сухой лед для очищения промышленного оборудования


Качество работы оборудования на предприятиях пищевой, металлургической, электроэнергетической, атомной и многих других сфер во многом зависит от его состояния. Но, как известно, в процессе эксплуатации крайне сложно сохранить его чистоту. Поэтому работники предприятия сталкиваются с необходимостью очищения поверхностей. А поскольку большинство машин отличаются сложным устройством, очистить их внутреннее пространство, не останавливая их работу, просто невозможно. Как раз с этой целью была создана такая процедура, как криобластинг.

Что это такое?

Криобластинг - это процедура, в ходе которой осуществляется струйное распыление гранул сухого льда по загрязненной поверхности. Температура гранул составляет -79 градусов, поэтому при соприкосновении со слоем грязи загрязнения сильно охлаждаются и отпадают от поверхности, в результате чего происходит ее очищение. При этом используемая в процессе чистки субстанция не имеет по составу ничего общего с обычным льдом. В отличие от природного варианта сухой лед состоит из двуокиси углерода (СО2), которая не проводит электричества, не воспламеняется и не испаряет токсичных веществ. Процесс распыления происходит при давлении от 7 до 14 бар (все зависит от мощности используемого оснащения).

Преимущества криобластинга

Классический промышленный клининг подходит для очистки далеко не всех устройств, емкостей и агрегатов. С его применением может быть проведена очистка резервуаров с простой поверхностью. Однако в более сложных случаях используется криобластинг, обладающий массой преимуществ по сравнению с классическим способом.

1.При проведении криоочищения многие технологические процессы и работу оборудования можно не останавливать.

2.Конструкция и размеры распылителя льда позволяют вводить конструкцию в любую полость, независимо от ее объема.

3.Разлетающиеся ледяные гранулы легко достигают даже самых труднодоступных зон, тщательно очищая их.

4.После проведения очистки сухим льдом не остается следов, поскольку гранулы сразу же испаряются с поверхности.

5.Специалист, проводящий чистку, может направлять штангу с распылителем издалека, тем самым обеспечивая полную безопасность процесса.

 

Помимо этого процесс криобластинга отнимает минимум времени и очищает поверхность, не повреждая ее.

Узнать больше об особенностях проведения процедуры можно, связавшись со специалистами компании, которые выполняют соответствующие работы.

 

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