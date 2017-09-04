В Мончегорске дорожный баннер дисциплинирует водителей детским рисунком

05 Сентября 2017 года, 17:15

МОНЧЕГОРСК/ 5 сентября/ БИ-ПОРТ - Ежегодно сотрудниками ГИБДД Мончегорска совместно с педагогами средней общеобразовательной школы №1 им. Аркадия проводится конкурс рисунков и плакатов «Дорога безопасности» среди учеников начальных классов.

По итогам конкурса в этом году был выбран лучший рисунок, который перенесли на баннер, размещенный на ул. Комсомольской. Автор рисунка призывает автомобилистов соблюдать Правила дорожного движения: «Не спешите, водители, вы ведь тоже родители!».

Размещение социальной рекламы по безопасности дорожного движения на улицах города металлургов реализовано в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Внимание, дети!», которое проходит сейчас на территории Мурманской области во всех муниципальных образованиях.