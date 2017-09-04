В России может появится дешёвый, но мощный корвет-невидимка

06 Сентября 2017 года, 08:35

РОССИЯ/ 6 сентября/ БИ-ПОРТ – В России создают недорогие, но мощные корабли, способные действовать как в океанской зоне, так и близко к побережью или даже на реках. Новейшие корветы смогут наносить массированные ракетные удары по береговым целям, бороться с авианосцами, охотиться за подводными лодками и обеспечивать огневую поддержку десанту.

Стоимость постройки корвета несколько едва превышает затраты на постройку малого ракетного корабля типа «Буян», за что проект прозвали народным и бюджетным. По своим характеристикам новинка серьезно превосходит МРК, пишут «Известия».

Как рассказали изданию в Главном штабе Военно-морского флота, проект нового корвета уже прошел предварительное изучение и получил положительные отзывы.

«Новый корвет — это попытка создать корабль небольшого водоизмещения, но с очень мощным и многофункциональным вооружением, — рассказал представитель Крыловского научного центра Валентин Белоненко. — При этом он сможет действовать в дальней морской, прибрежной зонах или даже в устьях крупных рек. При высоких «морских» бортах корабль имеет очень небольшую осадку. В движение его приводят водометные двигатели, что повышает маневренность на небольших акваториях».

По внешнему виду корабль похож на атомный эскадренный миноносец «Лидер» проекта 23560. Этот корабль должен прийти на смену тяжелым атомным крейсерам типа «Петр Великий». Рубленые линии корпуса, пирамидальная рубочная надстройка, полное отсутствие антенн и убранное в подпалубное пространство вооружение. Всё это элементы технологии малозаметности «стелс».

На борту корабля стоят 24 универсальные пусковые установки 3С-14 для запуска крылатых ракет большой дальности «Калибр» и противокорабельных «Оникс». Корвет обладает еще и мощной системой ПВО. Это 16 зенитных управляемых ракет большой дальности и 32 — малой. Кроме них на борту стоит новейшая универсальная 100-мм автоматическая артустановка А-190. Две 30-мм шестиствольные скорострельные пушки АК-630 и одна двенадцатиствольная пушка «Дуэт». Для борьбы с вражескими подводными лодками установлены торпедные аппараты «Пакет-НК» калибра 324 мм. Обнаружение субмарин ведется при помощи гидроакустического комплекса с антеннами в носовом бульбе, под килем и протяженной, буксируемой за кормой корабля, а также с помощью вертолета Ка-27. Для его базирования в кормовой надстройке предусмотрен ангар.