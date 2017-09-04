Цветной Мурманск на фотографиях 50-х годов покажут в Полярном

ПОЛЯРНЫЙ/ 6 сентября/ БИ-ПОРТ – В Полярном покажут цветные фотографии Мурманска советских времён. Выставка «Мурманск в цвете 1958 года» откроется сегодня в Городском историко-краеведческом музее города.
На выставке представлены 22 цветные фотографии, рассказывающие историю Мурманска 1958 года. Снимки предоставлены музею жителем Санкт-Петербурга Антоном Потаповвым, который приобрел отснятую фотопленку на рынке.
На снимках запечатлены кадры построенных в Мурманске в 1950-е годы зданий: школа № 34 на улице Карла Либкнехта, Дворец Спорта, кинотеатр «Северное сияние», заново отстроенный на месте деревянного здания, сгоревшего в годы Великой Отечественной войны, а также другие памятники и достопримечательности города. На цветных фотографиях можно рассмотреть отдельные фрагменты повседневной жизни горожан середины XX века.
Выставка будет работать до 16 октября.