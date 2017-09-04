В Апатитах сбили 79-летнего велосипедиста

06 Сентября 2017 года, 10:33

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 сентября/ БИ-ПОРТ – За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано три ДТП c пострадавшими.

Вчера утром в Мурманске на проспекте Кирова автомобиль «Киа» выехал на полосу встречного движения, столкнулся с металлическим ограждением, а затем наехал на световую опору. В результате происшествия 26-летний водитель госпитализирован.

Днем того же дня, на автодороге «Кировск-Титан» водитель автомобиля «Опель» при повороте налево не справился с управлением, «вылетел» в правый кювет и опрокинул транспортное средство. В результате ДТП 71-летняя пассажирка автомобиля «Опель» госпитализирована в медицинское учреждение.

В Апатитах водитель «Шевроле» сбил велосипедиста, который нарушил ПДД и перед поворотом налево заблаговременно не занял крайнее левое положение на проезжей части. В результате ДТП 79-летний велосипедист обслужен амбулаторно.