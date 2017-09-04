Артисты драмтеатра отправятся в Минькино

06 Сентября 2017 года, 10:57

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 сентября/ БИ-ПОРТ – Предворяя открытие 79-го театрального сезона артисты Мурманского областного драматического театра отправятся в Минькино. На сцене Минькинской коррекционной школы-интерната 13 сентября в 13:30 будет показан спектакль «Гонза и волшебные яблоки».

Сказку «Гонза и волшебные яблоки» написала Майя Береговая по мотивам «Озорных сказок» чешского писателя, графика, живописца Йозефа Лады, Й. Лада обладал удивительным, солнечным талантом — писать смешные и веселые сказки, песни. Его иллюстрации всегда вызывают улыбку. В книгах Й. Лады даже злодеи совсем не страшные, ведут себя как обыкновенные люди. Сказка не имеет границ, случается везде. Так и герои нашей сказки — Гонза, бедный юноша, непутевый, бесхитростный простак и принцесса Веленка, дерзкая девчонка, не любившая учиться, так узнаваемы…

Они и получают по заслугам. Конечно, юные герои, пройдя через испытания, справятся со своими недостатками, поймут, что доброта, трудолюбие, сострадание побеждают зло и глупость.