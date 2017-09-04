06 Сентября 2017 года, 11:59

МУРМАНСК/ 6 сентября/ БИ-ПОРТ - На базе Учебно-тренингового образовательного центра подготовки персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» продолжает полноценно работать филиал кафедры Энергетики и транспорта Мурманского государственного технического университета.

На этой неделе к занятиям приступили студенты первого курса очной формы обучения по направлению подготовки бакалавриата специальности «Электроэнергетика и электротехника». Проходной балл для поступления на специальность составил 115 баллов по ЕГЭ.

Студенты четвертого курса в новом учебном году будут ориентированы на дипломное проектирование по направлению модернизации и реконструкции систем электроснабжения энергообъектов, предприятий и населённых пунктов Мурманской области, а также других актуальных вопросов, связанных с функционированием энергетического комплекса региона. Всего с первого по четвертый курс по направлению подготовки бакалавриата по специальности «Электроэнергетика и электротехника» очно обучается 89 студентов.

Впервые в этом году «Колэнерго» совместно с МГТУ начало подготовку студентов по новой магистерской программе этой же специальности, которая адаптирована под потребности потенциальных работодателей. Из одиннадцати поступивших студентов четверо – сотрудники филиала «Колэнерго». Руководитель программы – профессор, доктор технических наук, член Ассоциации инженерного образования России, разработчик профессионально-ориентированной технологии обучения энергосбережению Сергей Ракутько.

«Энергетика - это базовая отрасль экономики, которая остро нуждается в высокопрофессиональных кадрах. Подготовке квалифицированных сотрудников на предприятии уделяется особое внимание. Желаю всем обучающимся в новом учебном году успешно постигать азы профессии по выбранному направлению. Уверен, что будущие выпускники будут востребованы энергетическими и промышленными предприятиями Мурманской области», - напутствовал студентов директор Колэнерго Сергей Викулин.

Напомним, филиал кафедры энергетики и транспорта Мурманского государственного технического университета на базе Колэнерго работает с 2009 года. Студенты, избравшие профессию энергетика, занимаются как в аудиториях университета, так и в лабораториях учебного центра электросетевого предприятия. Наряду с преподавателями МГТУ занятия для студентов по профильным курсам и направлениям проводят технические руководители и ведущие специалисты «Колэнерго». Ежегодно десятки студентов проходят практику в подразделениях предприятия.