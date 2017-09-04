Почти восемь тысяч детей отдохнули за лето в лагерях Мурманской области

06 Сентября 2017 года, 12:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 сентября/ БИ-ПОРТ - Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области подведены итоги летней оздоровительной кампании 2017 года на поднадзорных территориях. Всего летом текущего года на курируемых Управлением территориях функционировало 90 оздоровительных организаций, в которых отдохнуло 7808 детей.

В основном на территории региона работали организации с дневным пребыванием детей – 87,9%.

Результаты оценки эффективности оздоровления показали наличие выраженного оздоровительного эффекта у 92,3% детей и подростков.