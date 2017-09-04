Военные объекты в Мурманской области к отопительному сезону готовы на 100 %

06 Сентября 2017 года, 12:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 сентября/ БИ-ПОРТ - Готовность объектов Министерства обороны в Мурманской области к предстоящему отопительному сезону составляет 100 %. Об этом «Би-порту» сообщили пресс-службе Северного флота.

На территории региона подготовлено 1972 объектов жилищно-казарменного фонда общей площадью 1,37 млн квадратных километров, 172 котельные, 32 центральных тепловых пункта и 431 километров тепловых сетей, 55 артезианских скважин, 64 водонасосных и канализационных станций, 340 километров сетей водоснабжения и водоотведения.

Для контроля за ходом подготовки объектов к зимнему периоду эксплуатации, а также для оперативного устранения аварийных ситуаций создана и уже действует оперативно-диспетчерская служба, сформированы 11 аварийно-ремонтных бригад в составе 129 человек.

В целях обеспечения ведомственных котельных, расположенных на территории Мурманской области, завершена поставка топлива до нормативных объёмов.