А как у них? В Петрозаводске открылось Президентское кадетское училище

06 Сентября 2017 года, 13:00

ПЕТРОЗАВОДСК/ 6 сентября/ БИ-ПОРТ – В Петрозаводске заработало новое Президентское кадетское училище. Первыми учащимися стали 360 ребят, которые поступили в 5, 6 и 7 классы. Заместитель Министра обороны России Николай Панков отметил, что созданием в Петрозаводске кадетского училища завершается формирование сети Президентских кадетских училищ по всей стране.

«Училище имеет самую современную базу, здесь будут трудиться самые высококвалифицированные кадры – учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования», - добавил Николай Панков.

В 2016 году Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании Президентского кадетского училища в Петрозаводске. Первый камень был заложен 3 сентября того же года. Учебное заведение построено на территории бывшего военного городка на Комсомольском проспекте.

До августа 2018 года строителям предстоит возвести еще 4 спальных корпуса, спортивный комплекс с ледовым катком и бассейном. Будут построены открытый стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и трибунами на 500 посадочных мест, площадки для баскетбола и волейбола, большого тенниса и бадминтона, мини-футбола и гандбола, настольного тенниса и силовых тренажеров. После окончательного завершения строительства училище сможет принять 840 юношей.

Как ранее сообщал «Би-порт», 1 сентября свои двери открыл Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища.