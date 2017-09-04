Суд отказал жителю Полярного в альтернативной гражданской службе

06 Сентября 2017 года, 13:30

ПОЛЯРНЫЙ/ 6 сентября/ БИ-ПОРТ – Жителю Полярного через суд отказали в замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. Молодой человек обратился в суд с исковым заявлением на незаконный отказ призывной комиссии.

Истец отметил, что является сознательным отказчиком от военной службы, его антивоенные и морально-этические убеждения противоречят несению военной службы. Указанные взгляды сформировались у него на протяжении длительного времени. Соответствующее заявление было поданном им в военный комиссариат. Призывная комиссия приняла решение об отказе, поскольку сочла его доводы противоречащим характеризующим его документам.

В ходе судебного разбирательства судом, с учетом всей совокупности представленных доказательств, в исковых требованиях молодому человеку было отказано. Не согласившись с решением суда, административный истец обратился с апелляционной жалобой. Определением Мурманского областного суда решение Полярного районного суда оставлено без изменения, а апелляционная жалоба Ф. без удовлетворения.

В настоящее время решение Полярного районного суда вступило в законную силу.