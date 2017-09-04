Количество туристов «Русской Арктики» увеличилось на 20%

06 Сентября 2017 года, 14:00

РОССИЯ/ 6 сентября/ БИ-ПОРТ - Более тысячи человек посетили территорию национального парка «Русская Арктика» летом 2017 года. Рост по сравнению с прошлым туристическим сезоном составил 20%.

В этом году в «Русскую Арктику» заходили круизные суда, следовавшие по трём маршрутам: 6 – к Северному полюсу с заходом на Землю Франца-Иосифа на атомном ледоколе «50 лет Победы»; 3 – на теплоходе «Sea Spirit» по маршруту Шпицберген – Земля Франца-Иосифа; 2 рейса – на судне «Академик Шокальский» выполнены по Северному морскому пути. Также в статистику вошёл рейс «Арктического плавучего университета». Все рейсы сопровождали госинспекторы национального парка.

Лето на арктические архипелаги пришло в этом году поздно. Среднемесячная температура воздуха в июне была ниже нормы, в июле периодически наблюдались заморозки и выпадал снег.