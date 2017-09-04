Учения «Баренц Рескью 2017» открылись в Петрозаводске

06 Сентября 2017 года, 14:30

ПЕТРОЗАВОДСК/ 6 сентября/ БИ-ПОРТ – В Петрозаводске открылись международные учения спасательных служб «Баренц Рескью 2017». В учения примут участие более 700 спасателей из Швеции, Норвегии, Финляндии и России, в том числе спасатели из Мурманской области.

Международные учения проводятся уже в восьмой раз. Спасатели из северных регионов отрабатывают на практике все этапы спасения, например, тушение лесного пожара в пограничной зоне, поиск и эвакуации пострадавших из зоны ЧС, а также действия по ликвидации дорожно-транспортного происшествия.

Учения спасательных служб проводятся один раз в два года, поочередно в каждом из четырех государств Баренцева региона. Первые Международные учения стран-участниц Баренц-региона в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций состоялись в 2001 году в Швеции.