Ипотечные ставки упали до исторического минимума

06 Сентября 2017 года, 14:45

РОССИЯ/ 6 сентября/ БИ-ПОРТ – В июне банки выдавали ипотеку в среднем под 11,1% — это минимум за всю историю наблюдения месячных ставок, то есть с января 2009 года, следует из материалов Центробанка. Из-за рекордного снижения ставок лето стало пиком рефинансирования ипотеки, рассказали «Известиям» банкиры.

Регулятор отслеживает изменение ставок по ипотеке ежемесячно с начала 2009 года, тогда они были на уровне 14,35%. Банковские ставки складываются из ключевой ставки Центробанка (сейчас она находится на уровне 9%), стоимости привлечения средств для самого банка и его риска. Чем ниже ставка ЦБ, тем дешевле ипотека. Ключевая ставка, в свою очередь, зависит от инфляции, которая замедлилась втрое — с 12,9% в 2015 году до 3,9% в 2017. Это тоже создает серьезные предпосылки для падения ипотечных ставок.

Их снижение до 11,1% на начало июля этого года произошло в отсутствие государственной программы субсидирования ипотеки и является отражением улучшения экономической ситуации в стране и конкуренции банков в борьбе за клиентов. В результате все участники рынка смогли существенно нарастить выдачу жилищных кредитов, которая, по данным ЦБ, выросла на 5,2% за семь месяцев и стала самым быстрорастущим видом кредитования в стране.

«Сейчас рынок недвижимости и ипотеки вернулся на докризисный уровень: восстанавливается спрос и доступность жилья, ипотечные ставки планомерно снижаются, улучшаются неценовые условия получения ипотечных кредитов», — рассказал директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

По прогнозам финансистов, до конца года ставки могут еще снизиться. В итоге средняя ставка может достичь однозначных размеров.