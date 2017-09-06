В «Лапландии» состоится областная акция «Голубь мира»

06 Сентября 2017 года, 15:01

МУРМАНСК/ 6 сентября/ БИ-ПОРТ – На базе центра дополнительного образования «Лапландия» 21 сентября в 10:30 состоится областная акция «Голубь мира», посвященная международному Дню мира, Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

«Целью акции является воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и развития активной гражданской позиции обучающихся образовательных организаций Мурманской области», – сообщили «Би-порту» в «Лапландии».

В рамках акции предусмотрены торжественная линейка «Голубь мира», мини-акция «Дерево мира», видеолекторий «Будьте бдительны» и тренинг с модератором. Также будет организована станционная игра «Мы выбираем мир»: спортивные соревнования «Сильные, смелые, умелые», решение кроссворда «Вы обнаружили подозрительный предмет», собирание пазла «Мир без войны» и написание эссе «Я и экстремальная ситуация».

К участию в акции приглашаются обучающиеся общеобразовательных организаций 14-16 лет. Дополнительную информацию можно узнать на сайте учреждения .