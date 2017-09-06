Правительство Мурманской области выписало награды за заслуги в развитии физической культуры и спорта

06 Сентября 2017 года, 15:36

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 сентября/ БИ-ПОРТ – За многолетний плодотворный труд и большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта в регионе областное правительство постановило наградить знаком отличия Губернатора двух граждан Мурманской области.

Знак отличия Губернатора Мурманской области «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Мурманской области» получают Галина Теплякова, тренер-преподаватель Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Мончегорска, и Сергей Михаэлис, председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации Апатитов.