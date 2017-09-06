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Главная » НОВОСТИ » Мобильные прививочные кабинеты работают в Мурманске
 
 
 
 
06 Сентября 2017 года, 15:50

Мобильные прививочные кабинеты работают в Мурманске


МУРМАНСК/ 6 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске начали работу мобильные прививочные кабинеты. В них граждане могут сделать прививку против сезонного гриппа. Кабинеты начали работать с целью проведения вакцинации взрослого населения.

Для удобства населения мобильные прививочные кабинеты будут располагаться вблизи наиболее посещаемых общественных мест. Специализированные автомобили расположены около конгресс-отеля «Меридиан» (пл. Пять Углов) и на площади гипермаркета «О'Кей».

С 6 по 16 сентября выездные бригады Мурманской городской поликлиники №1 будут проводить вакцинацию населения по следующему графику: в будни у гипермаркета «О'Кей» (пр. Ленина, 34) с 9 до 19 часов, у конгресс-отеля «Меридиан» (ул. Воровского, 5/23) с 14 до 19 часов; в субботу на обеих точках с 14 до 19 часов.

При себе необходимо иметь только паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

 

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