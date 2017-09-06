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Главная » НОВОСТИ » Врачи и учителя заключили соглашение о сотрудничестве
 
 
 
 
06 Сентября 2017 года, 16:15

Врачи и учителя заключили соглашение о сотрудничестве


МУРМАНСК/ 6 сентября/ БИ-ПОРТ - Сегодня в ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» прошел День открытых дверей для учащихся профильных медицинских и химико-биологических классов образовательных организаций Мурманска.

Впервые в Мурманской области состоялось подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве между руководителями медицинских и образовательных организаций — средней школы № 5, Мурманского политехнического лицея и Мурманского международного лицея.

«Раньше, в 90-е годы наша школа тесно сотрудничала с городской больницей, дети в течение недели посещали учреждение, это была хорошая практика, — рассказала директор средней общеобразовательной школы № 5 Ирина Ускова. — Огромное спасибо Евгению Юрьевичу Тарбаеву, с которым мы весь прошлый год плотно работали в этом направлении. Сегодня мы заключаем соглашение, чтобы ученики, желающие поступать в медицинские учебные заведения, смогли получить определенные практические навыки, ведь для детей кроме профильного ЕГЭ очень важно «прикоснуться» к будущей профессии».

Учебный процесс в рамках сотрудничества образовательных и медицинских учреждений призван содействовать выбору учащимися будущей профессии и медицинской специальности, знакомству с правилами целевого направления в вузы и приоритетными для Мурманской области направлениями подготовки врачей, повышению образовательного уровня школьников и их участию в профильных соревнованиях и олимпиадах.

«Кроме прочего, мы будем уделять внимание профилактической работе, например, учащиеся химико-биологических классов будут участвовать в популяризации здорового образа жизни у себя в школах, своих семьях. Соглашения будут подписываться со всеми учебными организациями, изъявившими желание», — рассказал главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» Евгений Тарбаев.

Для школьников, собирающихся стать врачами, была организована обзорная экскурсия по больнице, ребятам показали приемное отделение, палаты, перевязочные, кабинет компьютерной томографии.

 

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