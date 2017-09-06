100 тысяч «Экспонатов» и «живая» премьера «ЧПХ»

06 Сентября 2017 года, 16:45

МУРМАНСК/ 6 сентября/ БИ-ПОРТ - 3 сентября в «Ледовом дворце» Мурманска выступила группировка «Ленинград». Концерт состоялся в рамках юбилейного тура «20 лет на радость!», официальным проводником которого выступает компания «МегаФон», и собрал 3 000 горожан, значительную часть которых составляли абоненты оператора. За время шоу Сергея Шнурова они скачали свыше 260 Гб мобильного интернет-трафика — это эквивалентно более чем 100 000 скачиваний песни «Экспонат». Другой хит группировки — «ЧПХ» — на концерте был исполнен «вживую» впервые.

Юбилейный тур «Ленинграда» совпал с юбилеем Мурманского отделения «МегаФона», который в этом году отмечает 15-летие с начала работы в регионе. Поэтому оператор приготовил для своих абонентов подарки: двадцать клиентов с самым большим стажем получили билеты на концерт «Ленинграда», а все абоненты, пришедшие посмотреть выступление Шнурова и компании, — яркие браслеты, выпущенные специально к юбилею Мурманского отделения. Кроме этого, все абоненты оператора, кто выложил в соцсетях фотографии из фотозон «МегаФона» в «Ледовом дворце» с хештегом #даёшьинтернет и отправил ссылку на пост на специальный номер, стали участниками акции, где главный приз — iPhone 7.

Во время концерта клиенты «МегаФона» делились впечатлениями не только в интернете (при этом средняя скорость 4G-доступа составила 30 Мбит/с): многие звонили друзьям и близким. Каждый час сеть оператора регистрировала по 1 000 абонентов. Справиться с такой нагрузкой помогли технические работы, заранее проведенные инженерами «МегаФона»: чтобы увеличить пропускную способность сети прямо в «Ледовом дворце» была установлена дополнительная базовая станция 4G LTE.

Получили мурманчане и еще один подарок: именно на концерте 3 сентября состоялось первое исполнение песни «ЧПХ» «живьём». В зале, превратившемся в кафе из клипа «ЧПХ», вместе с артистами «Ленинграда» и зрителями оказались ведущий и футболист Евгений Савин, блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков и рэпер ST, который «баттлится» со Шнуровым в упомянутом клипе. Как выглядело это действо, можно увидеть в Сети — в многочисленных видео, выложенных абонентами «МегаФона».