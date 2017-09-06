Арктические регионы северо-запада задолжали природе более 4 млрд рублей

06 Сентября 2017 года, 17:27

РОССИЯ/ 6 сентября/ БИ-ПОРТ – Мурманская и Архангельская область, а также Ненецкий автономный округ задолжали более 4 млрд рублей по платежам за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщили в Генеральнйо прокуратуре РФ.

«Подразделениями Росприроднадзора по Архангельской, Мурманской областям, Ненецкому автономному округу не в полном объёме принимались меры к взысканию платежей за негативное воздействие на окружающую среду, что повлекло образование задолженности в сумме, превышающей 4 млрд рублей», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

В ходе прокурорской проверки также стало известно, что Росприроднадзор на местах не всегда обеспечивает учёт всех загрязнителей арктической природы. А местные власти и хозяйствующие субъекты не обеспечивают соблюдение правил сбора, размещения, накопления, утилизации и обезвреживания отходов.

По разным фактам нарушений в этой сфере прокуратура внесла представления Росприроднадзору и Росрыболовству, направила информацию в Минприроды России и Росгидромет. Нарушителям предстоит восстанавливать популяцию рыб, провести рекультивацию почвы.