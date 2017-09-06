Ростелеком выступил телекоммуникационным партнером всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ»

06 Сентября 2017 года, 16:35

РОССИЯ/ 6 сентября/ БИ-ПОРТ - «Ростелеком» обеспечил телекоммуникационной инфраструктурой Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в рамках мастер-класса рассказал о том, какие профессиональные качества и специальности будут востребованы в цифровой экономике.

«Чем занимается «Ростелеком»? Это телемедицина, биометрия, большие данные. В этом будущем мы живём. Технологии виртуальной реальности, которые появились для игр, теперь используются в архитектуре и для тренировки пилотов. Телемедицина позволит не ходить в поликлинику. Умные браслеты, кровати и подушки будут обрабатывать информацию о нашем здоровье. «Ростелеком» внедряет технологию распознавания речи, чтобы врачи могли не записывать жалобы пациента и не тратить на это время», – подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в ходе мастер-класса со школьниками.

Форум, проходящий в Ярославле с 1 по 4 сентября 2017 года, собрал более 500 старшеклассников со всей России. Все они являются победителями олимпиад и участниками мероприятий, нацеленных на инженерное, научно-техническое и естественнонаучное развитие. Мурманскую область на Всероссийском открытом уроке представляли старшеклассники полярнинской гимназии.

В течение всех дней работы форума действовала насыщенная программа для педагогов и школьников: лекции и мастер-классы от ведущих инновационных отечественных компаний о технологиях и профессиях будущего, работа в лабораториях, решение реальных производственных задач, предложенных партнерами Форума и многое другое. Для проведения Web-конференции задействовано было 17 интернет-каналов - известные ученые и педагоги ведущих ВУЗов страны стали наставниками команд, в которые объединялись старшеклассники для выполнения конкурсных заданий в рамках программы Форума.

Одна из первых лекций была проведена космонавтами Сергеем Рязанским и Федором Юрчихиным, находящимися на МКС. Для организации сеанса связи с орбитой «Ростелеком» обеспечил соединение с Центром управления полетами.

Все желающие старшеклассники Мурманской области также могли подключиться к Всероссийскому открытому уроку с персональных компьютеров или гаджетов. Для этого ПАО «Ростелеком» реализовал техническую возможность просмотра мероприятий форума в режиме реального времени.