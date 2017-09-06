Разыскиваются очевидцы ДТП по дороге в Териберку

06 Сентября 2017 года, 17:45

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 6 сентября/ БИ-ПОРТ – Сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев ДТП, которой произошло утром 5 сентября.

На 6 км автоподъезда к Териберке произошло ДТП с участием автомобиля марки «Газель». В результате происшествия один человек получил травмы. «Водитель транспортного средства с места происшествия скрылся и в настоящее время не установлен», - сообщили «Би-порту» в ОГИБДД по Кольскому району.

Очевидцам происшествия просьба позвонить в ОГИББД ОМВД России по Кольскому району по телефону: 8(81553)-3-56-79