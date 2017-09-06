В Волгограде покажут подвиг моряков-североморцев в боях на подступах к Сталинградскому элеватору

06 Сентября 2017 года, 18:47

ВОЛГОГРАД/ 6 сентября/ БИ-ПОРТ – К 75-летию Победы в Сталинградской битве Фонд «Сталинградская битва» подготовила проект «Героический Сталинград». Он включает в себя три военно-исторических реконструкции.

17 сентября Фонд покажет волгоградцам и гостям города вторую реконструкцию. Она будет посвящена подвигу моряков-североморцев и бойцов РККА в боях на подступах к Сталинградскому элеватору.

18 сентября 1942 года 92-я отдельная стрелковая бригада, сформированная из моряков-североморцев, успешно переправилась через Волгу и в жесточайших боях очистила от немецких войск прибрежную зону от реки Царицы до Консервного завода.