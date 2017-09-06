07 Сентября 2017 года, 09:30

МУРМАНСК/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ - Давайте встретим 101-летие любимого города … рисуя?

В преддверии Дня рождения Мурманска ОКРАИНА объявляет конкурс детского рисунка «Мой Край – Моя Окраина»! Воображайте, фантазируйте, творите, рисуйте! А мы разместим все работы на сайте и в группах ОКРАИНА.

Приглашаем к участию всех детишек – от 0 до 18 лет.

Любой формат, любая стилистика.

Главное, чтобы в рисунке присутствовал Мурманск.

Призы предусмотрены для всех участников конкурса.

Правила конкурса:

ОРГАНИЗАТОР:

ООО «МПЗ» ОКРАИНА, г. Мурманск.



Условия участия

Рисунки принимаются с 4 сентября по 2 октября 2017 года.

Фотографии/сканы рисунков принимаются на электронный адрес konkurs@okraina.ru".

В теме письма укажите: «На конкурс «Мой Край – Моя Окраина».

В самом письме напишите:

1) ФИО ребенка-участника,

2) возраст ребенка,

3) контактный номер телефона.

Все работы–участники будут опубликованы 4 октября на сайте Окраина и официальных порталах.



Решение о вручении приза:

Решение о присуждении главных призов принимается членами Жюри, Организатором конкурса.

Решение о присуждении приза зрительских симпатий принимается по итогам общего голосования в социальной сети ВК.

Поощрительные призы предусмотрены для всех участников Конкурса.



Призовой фонд

Главные призы: 3 приза для 3 победителей: «Набор юного художника».

Приз зрительских симпатий: 1 приз – набор продукции ОКРАИНА.

Все участники получат по небольшому подарку!

*Подарки всем участникам будут отправлены со следующими заказами



Сроки участия

Работы на конкурс принимаются с 4 сентября по 2 октября 2017 года.

Подведение итогов – 4 октября 2017 года.

Подведение итогов в номинации «Приз зрительских симпатий» - 6 октября 2017 года.

Результат будет опубликован на сайте в разделе Новости, а так же во всех официальных порталах ОКРАИНА.