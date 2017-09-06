МУРМАНСК/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ - Давайте встретим 101-летие любимого города … рисуя?
В преддверии Дня рождения Мурманска ОКРАИНА объявляет конкурс детского рисунка «Мой Край – Моя Окраина»! Воображайте, фантазируйте, творите, рисуйте! А мы разместим все работы на сайте и в группах ОКРАИНА.
Приглашаем к участию всех детишек – от 0 до 18 лет.
Любой формат, любая стилистика.
Главное, чтобы в рисунке присутствовал Мурманск.
Призы предусмотрены для всех участников конкурса.
Правила конкурса:
ОРГАНИЗАТОР:
ООО «МПЗ» ОКРАИНА, г. Мурманск.
Условия участия
Рисунки принимаются с 4 сентября по 2 октября 2017 года.
Фотографии/сканы рисунков принимаются на электронный адрес konkurs@okraina.ru".
В теме письма укажите: «На конкурс «Мой Край – Моя Окраина».
В самом письме напишите:
1) ФИО ребенка-участника,
2) возраст ребенка,
3) контактный номер телефона.
Все работы–участники будут опубликованы 4 октября на сайте Окраина и официальных порталах.
Решение о вручении приза:
Решение о присуждении главных призов принимается членами Жюри, Организатором конкурса.
Решение о присуждении приза зрительских симпатий принимается по итогам общего голосования в социальной сети ВК.
Поощрительные призы предусмотрены для всех участников Конкурса.
Призовой фонд
Главные призы: 3 приза для 3 победителей: «Набор юного художника».
Приз зрительских симпатий: 1 приз – набор продукции ОКРАИНА.
Все участники получат по небольшому подарку!
*Подарки всем участникам будут отправлены со следующими заказами
Сроки участия
Работы на конкурс принимаются с 4 сентября по 2 октября 2017 года.
Подведение итогов – 4 октября 2017 года.
Подведение итогов в номинации «Приз зрительских симпатий» - 6 октября 2017 года.
Результат будет опубликован на сайте в разделе Новости, а так же во всех официальных порталах ОКРАИНА.