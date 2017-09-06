Солнце выстрелило в Землю плазмой

07 Сентября 2017 года, 08:45

МИР/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ – Две мощные вспышки произошли на Солнце 6 сентября. Одной из них был присвоен класс X– наивысший по силе рентгеновского излучения. По словам учёных, это, вероятно, самая мощная вспышка за последние 12 лет. Вспышка произошла в секторе, направленном к Земле, в этой связи её влияние на планету может быть максимальным.

«Вспышки сопровождали радиосигналы, которые говорили о возможном корональном выбросе массы. Однако нам придётся подождать результатов коронографа, чтобы узнать, был он в этот раз или нет», — приводит портал Space.com слова специалиста центра Роба Стинберга.

5 сентября это же пятно выпустило другую солнечную вспышку, но уже класса M, которая сопровождалась корональным выбросом, также направленным в сторону Земли. Облако заряженной плазмы достигнет нашей планеты через 3 или 4 дня. Учёные заявляют, что северные сияния при благоприятных условиях можно будет наблюдать даже на широте Москвы.