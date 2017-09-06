Хибины – одно из лучших мест России для осенних путешествий

07 Сентября 2017 года, 09:59

РОССИЯ/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ – Сайт Skyscanner сделал подборку 12 самых ярких мест в России для осенних путешествий. Одним из таких уголков стали Хибинские горы.

«В середине-конце сентября инопланетные Хибинские горы, покрытые скупой северной растительностью, впечатляют едва ли не больше, чем летом. Вдоль кромок прозрачных озер среди темных елей вспыхивают ярко-желтые березы. Мхи, лишайники, листья черники и робкие кустики, пробивающиеся из-под камней, — все становится разноцветным», – пишет портал.

Путешественникам следует помнить, что в сентябре в Хибинах наверняка будет дождь и может выпасть снег, а переждать непогоду можно в Кировске или в гостинице в горах.

Также в подборку лучших мест для осенних путешествий вошли Алтай, Санкт-Петербург, Пушкинские Горы, Тверская область, Плёс, Архыз, Красная поляна, Карелия, Хабаровский край, Байкал и Усадьба Архангельское.