В Североморске состоялся детский велозаезд

07 Сентября 2017 года, 10:30

СЕВЕРОМОРСК/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ – В Североморске, в рамках проведения второго этапа мероприятия «Внимание, дети!», состоялось два спортивных мероприятия – на территории спортивного комплекса «Стадион» в столице Северного флота и в поселке Щукозеро.

В спортивном комплексе Североморска состоялся детский велозаезд. По итогам увлекательного велозабега абсолютно все участники получили дипломы и памятные призы.

В поселке Щукозеро состоялся настоящий спортивный праздник. Для гостей спортивного мероприятия функционировало несколько площадок по различным спортивным направлениям. Для детей проводились соревнования по прыжкам на скакалке и вращению обруча. К тому же организаторы мероприятия провели велозаезд для юных участников праздника.

Завершилось мероприятие награждением всех участников спортивного праздника дипломами и вручением подарков.