Глава Минстроя предлагает строить в России деревянные дома

07 Сентября 2017 года, 10:45

РОССИЯ/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ - Глава Минстроя Михаил Мень предлагает продвигать в России деревянное домостроение. Об этом министр заявил «Известиям» на Восточном экономическом форуме.

«У нас сложился определенный стереотип в стране, что кирпич и бетон лучше, чем дерево. Между тем мы видим определенный опыт других стран — Финляндии, Швеции и Канады, где идет активное деревянное домостроение, и сегодня мы начинаем постепенно готовить предложения по типовым проектам, по проектам повторного применения», - сказал Мень.

По его словам речь в данном случае может идти о небольших многоквартирных домах, типовых детских садах и фельдшерско-акушерских пунктах в небольших населённых пунктах.

«И с учетом того, что у нас древесина имеется в наличии, двигаться в эту сторону нужно», - добавил министр.